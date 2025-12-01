به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ایلیات، اعلام کرد: بر اساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و به‌دنبال افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا، تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان از فردا تا پایان هفته بصورت مجازی خواهد بود.

وی همچنین گفت: فعالیت در کلیه مراکز اداری همچنان به صورت عادی ادامه دارد و کارکنان دستگاه‌های اداری با رعایت مسائل بهداشتی در محل کار خود حضور یابند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان ادامه داد: تصمیم در خصوص مدارس فردا با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاههای علوم پزشکی انجام خواهد شد.