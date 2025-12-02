هشدار پلیس فتا ایلام درباره انتشار لینکهای جعلی جدید
رئیس پلیس فتا ایلام نسبت به گسترش لینکهای جعلی با عناوین فریبنده مانند استخدام و برنده شدن در فروشگاهها هشدار داد و از شهروندان خواست در مواجهه با این پیامها با احتیاط عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «علیرضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا ایلام اظهارداشت: بررسی پروندههای قضایی اخیر نشان میدهد لینکهای جعلی جدید با عناوینی مانند «استخدام در ادارات مختلف از جمله بانکها» و «برنده شدن از طرف فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای» در حال انتشار میان کاربران است.
وی یادآور شد: پیش از این نیز لینکهای آلوده با موضوعاتی همچون «شکایت از شما»، «ابلاغیه قضایی از طرف مأمور پست»، «سهام عدالت» و «یارانه» برای شهروندان ارسال میشد.
به گفته سرهنگ یعقوبی، کلیک کردن بر روی این لینکها میتواند منجر به دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه کاربران، هدایت آنان به درگاههای پرداخت جعلی و در نهایت خالی شدن حساب بانکی شود.
رئیس پلیس فتا ایلام توصیه کرد: در صورت دریافت اینگونه پیامهای مشکوک و جعلی، از کلیک روی لینک خودداری کرده و پیش از هر اقدامی با شماره ۰۹۶۳۸۰ پلیس فتا تماس بگیرند و مشورت کنند.