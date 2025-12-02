به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان لرستان در پنجمین نشست کانون های هلال طلاب جمعیت هلال احمر با بیان اینکه استان لرستان میزبان نشست کانون های تخصصی طلاب جمعیت هلال احمر بود افزود: این نشست با حضور اعضای کانون های طلاب استان های لرستان،آذربایجان غربی،کردستان،کرمانشاه،ایلام و همدان برگزار شد.

علی محمدی با اشاره به اینکه در این نشست برای بهره گیری از ظرفیت عظیم طلاب و روحانیون کانون های هلال در بحران ها استفاده خواهد شد افزود:طلاب و مبلغان اعضای این کانون ها، با یادگیری و آموزش می توانند در اقدامات بشردوستانه،امدادو نجات و آموزش و پژوهش به مردم کمک کنند.

وی در پایان گفت:برگزاری نشست این کانون ها خروجی خوبی داشت و از ظرفیت این کانون ها در مواقع بحران استفاده خواهد شد.