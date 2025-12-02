رئیس بخش حبوبات موسسه تحقیقات کشاورزی دیم از معرفی ۲ رقم جدید نخود پاییزه به نام‌های اکباتان و الوند برای مناطق سردسیر کشور خبر داد..

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حمید حسنیان خوشرو متوسط عملکرد رقم الوند را یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم و رقم اکباتان را یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار اعلام کرد..

وی اضافه کرد:این ارقام دارای عملکرد بالا در مقایسه با توده‌های بومی، مقاومت بالا به سرما، پابلند و قابلیت برداشت مکانیزه است.

رئیس بخش حبوبات موسسه دیم گفت:امسال با معرفی ۶ رقم جدید نخود تعداد ارقام نخود این موسسه برای اقلیم‌های مختلف در کشور به ۳۲ رقم افزایش‌یافته است.

وی افزود: از ارقام نخود معرفی شده بیش از ۱۴ رقم آن مناسب کشت پاییزه است.

وی با عنوان اینکه ۸۵ درصد نخود کشور در پنج استان کرمانشاه، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تولید می‌شود یادآور شد:چنانچه زیر ساخت‌های لازم برای کاشت، داشت و برداشت مکانیزه نخود در استان‌ها فراهم شود ایران به یکی از تولیدکنندگان برتر در جهان خواهد شد.