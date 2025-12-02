پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی مانه و سملقان گفت: ۵۲۱۰ نخ سیگار قاچاق در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ رضا ولیزاده گفت: مأموران انتظامی سملقان در اجرای طرحهای کنترلی و نظارتی موفق شدند ۵۲۱۰ نخ سیگار قاچاق را شناسایی و کشف کنند.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفته است، افزود: مأموران با رصد میدانی و اجرای طرحهای هدفمند، این محموله قاچاق را شناسایی کردند.
جانشین فرمانده انتظامی مانه و سملقان با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با قاچاقچیان بیان کرد: حمایت از تولید و کسبوکار قانونی از اولویتهای اصلی پلیس است و با هرگونه فعالیت مخرب در حوزه قاچاق برخورد خواهد شد.
ولیزاده از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.