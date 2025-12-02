به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مسابقات جهانی کیوکوشین ماتسوشیما در ژاپن برگزار شد و تیم ایران با دو ورزشکار اصفهانی و سه داور در این رویداد شرکت کرد.

در این دوره از مسابقات که با حضور نمایندگان ۳۰ کشور برگزار شد، نمایندگان ایران مقام اول و دوم وزن آزاد را به دست آورند.

محمد نظری و علیرضا محمودپور با مربیگری محمدرضا صالحی، در وزن آزاد، قهرمان و نایب قهرمان شدند.

داریوش باقری، قاسمعلی رحیمی و حسین شاهزاده فرد نیز به‌عنوان داور در این دوره از مسابقات به قضاوت پرداختند.