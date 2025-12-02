به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مهدی مبینی متولد۱۳۵۱که ازمقام آوران ورزش دوومیدانی کشوربود که بر اثرعارضه قلبی درگذشت.

سرپرست اداره تربیت بدنی کاشان، سرپرست فدراسیون گلف ایران، سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران، سرپرست فدراسیون تیراندازی ایران، سرپرست فدراسیون دوومیدانی ایران، دبیر فدراسیون ورزش سه‌گانه ایران و رییس انجمن دوو میدانی کارگران ایران بخشی ازسوابق مدیریتی مرحوم مبینی است. پیکراین ورزشکارفردا از اداره تربیت بدنی کاشان به سمت مزار دشت افروز تشییع می‌شود.