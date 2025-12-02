به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: ۱۲ دانش‌آموز این استان در جشنواره ملی «دانش‌آموز پژوهشگر و فناور» سال ۱۴۰۴ موفق به کسب عنوان برتر کشوری شدند.

مهدی مرتضوی افزود: این جشنواره هر سال در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و فنی‌وحرفه‌ای و در بخش‌های شهری، روستایی، سمپاد و نیاز‌های ویژه برگزار می‌شود و بر اساس ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی یک‌ساله دانش‌آموزان، برگزیدگان آن معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به محور‌های ارزیابی جشنواره افزود: عضویت در انجمن‌های علمی، کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات، مشارکت در نمایشگاه‌های پژوهشی و ارائه تألیفات، ابداعات و اختراعات از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که عملکرد دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۳ بر اساس آن سنجیده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: کسب ۱۲ رتبه توسط دانش‌آموزان استان در مرحله کشوری نشان‌دهنده تقویت جریان پژوهش در مدارس و تلاش هدفمند معلمان و مربیان پژوهشی است.

مرتضویبا بیان اینکه این دانش‌آموزان طی مراسمی با حضور وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قدردانی خواهند شد گفت: این دانش‌آموزان از شهرستان‌های بیرجند، قاینات، بشرویه، سرایان و فردوس هستند.

وی افزود: برگزیدگان استان کیمیا ذهبی، زینب بهرامی، کوثر خاکشور، ابوالفضل نادری، امیررضا اناری (شوکت‌آباد)، پارسا مصطفایی، الینا عرب‌پور، امیرعلی بنان، امیرحسام ترابی، نازنین‌زهرا رمضان خانکوک، ابوالفضل نیرومند و امیرمحمد شکیبیان هستند.

مرتضوی با بیان اینکه سه نفر از این دانش‌آموزان از مدارس روستایی هستند که نشان می‌دهد فرصت‌های برابر آموزشی در حوزه پژوهش حتی در مناطق کمتر برخوردار نیز به شکوفایی استعداد‌های ارزشمند منجر شده است گفت: این موفقیت‌ها گواهی بر آن است که ظرفیت‌های علمی و خلاقیت دانش‌آموزان روستایی، در صورت فراهم بودن امکانات و حمایت‌های لازم، می‌تواند در سطح ملی بدرخشد و نقش مهمی در ارتقای جایگاه آموزشی استان ایفا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: از این تعداد، دو نفر در مدارس سمپاد، دو نفر در مدارس با نیاز‌های ویژه و سایر دانش‌آموزان در مدارس دولتی استان مشغول به تحصیل هستند.