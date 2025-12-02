پخش زنده
بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص آلایندگی هوا در شهرهای ایوانکی و سمنان در وضعیت ناسالم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، کیفیت هوای شهر ایوانکی امروز سه شنبه یازدهم آذر ماه بر اثر افزایش آلایندههای جوی، در وضعیت قرمز «ناسالم برای همه گروهها» قرار دارد.
کیفیت هوای سمنان در وضعیت نارنجی «ناسالم برای گروههای حساس» و وضعیت کیفیت هوای شهرهای گرمسار ، شاهرود و دامغان زرد «قابل قبول» است.
در شهرهای با وضعیت قرمز همه گروهها و در شهرهای با وضعیت نارنجی، سالمندان، کودکان، بانوان باردار و بیماران قلبی و ریوی باید از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
همچنین انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز تا بهبود شرایط توصیه نمیشود و افراد دارای بیماریهای زمینهای نیز در صورت بروز علائم باید از ماسک مناسب استفاده کنند و در محیط بسته بمانند.
بر اساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه ستاد مدیریت بحران و بهدنبال افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا، تمام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سمنان از امروز تا پایان هفته بصورت مجازی خواهد بود.
همچنین امروز درباره ادامه روند فعالیت مدارس تصمیم گیری می شود .
شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه وضعیت هوا و میزان ارتباط آن با سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط نارنجی یا ناسالم برای گروه حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط قرمز یا ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بنفش یا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط ارغوانی یا خطرناک تعریف شده است.