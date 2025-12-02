مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: امروز در مراسمی با عنوان مشعل هدایت، از ۲۴ عنوان کتاب شامل وصیت‌نامه کامل شهدای دوران دفاع مقدس و نسخه جدید سایت نوید شاهد رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: امروز در مراسمی با عنوان مشعل هدایت از ۲۴ عنوان کتاب شامل بیش از ۲ هزار ۶۰۰ وصیت‌نامه کامل شهدای دوران دفاع مقدس و نسخه جدید سایت نوید شاهد رونمایی می‌شود.

این مراسم امروز عصر با حضور جمعی از مدیران، مسئولان فرهنگی و خانواده‌های معظم شهدا در موزه مرکزی شهدا برگزار خواهد شد. به گفته سعید گنجی کرد قشلاقی تاکنون ۸۳ هزار عنوان وصیت نامه شهدا جمع آوری شده که تاکنون ۱۳ هزار مورد در قالب ۱۲۹ مجلد چاپ شده و در اختیار پژوهشگران و قشر‌های مختلف مردم قرار گرفته است.

وی افزود: تاکنون ۵۳ هزار وصیت نامه شهید تایپ و برای چاپ آماده سازی شده است. مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین گفت:۶۳۶ عنوان کتاب وصیت نامه شهدای دیگر در آینده و کوتاه‌ترین زمان ممکن با مشارکت سایر دستگاه‌ها به بازار نشر ارائه خواهد شد.



گنجی درباره رونمایی از نسخه جدید سایت نوید شاهد نیز افزود: در این مراسم نسخه جدید سایت «نوید شاهد»؛ همزمان با ۲۰ سالگی این رسانه فرهنگی، با به‌روز‌رسانی فنی، گرافیکی، محتوایی و تعاملی رونمایی می‌شود. نوید شاهد در دو دهه فعالیت مستمر و بدون وقفه، به عنوان رسانه مرجع و فرهنگی بنیاد شهید و امورایثارگران در ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت برای رسانه‌ها، فعالین فضای مجازی، نویسندگان، پژوهشگران، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و عموم مردم منبع غنی اطلاعات و محتوای مستند شهدا و ایثارگران است.