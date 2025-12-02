پخش زنده
ووشوکاران جوان خراسان شمالی در مسابقات کشوری موفق به کسب چهار مدال شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد امینی در وزن ۷۵ کیلو مدال برنز گرفت و فرهاد خدادادی در بخش فرم تالو یک مدال نقره و دو مدال برنز کسب کرد این موفقیت، درخشش استعدادهای استان را در سطح ملی نشان میدهد
محمد دژبانی، دبیر هیئت ووشو خراسان شمالی گفت: این موفقیتها نتیجه تمرینات منظم و فشرده این ورزشکاران است و نشان میدهد که استعدادهای ووشو استان در سطح ملی حرفهای زیادی برای گفتن دارند.
وی افزود: تیم استان با ترکیبی از ورزشکاران مستعد شامل محمد عطایی، ابوالفضل آقامحمدی، امیرحسین رشیدی و محمد امینی به مسابقات اعزام شد و تلاش مربیان و سرپرست تیم نیز نقش مهمی در این موفقیتها داشت.