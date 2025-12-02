استمرار حضور نیروهای عملیاتی در الیت
نیروهای عملیاتی در منطقه جنگلی الیت برای پیشگیری از حریق و پاکسازی عرصه همچنان حضور دارند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: نیروهای عملیاتی یگان حفاظت محیط زیست با حضور روزانه ۳۰ نفر از شهرستانهای مختلف استان، بهصورت مستمر در منطقه جنگلی الیت حضور دارند و شبها در محل بیتوته میکنند تا از هرگونه شعلهور شدن مجدد آتش جلوگیری کرده و کندهها و باقیماندههای ناشی از حریق را پاکسازی کنند.
عباس زارع افزود: این نیروها با همکاری هیأت کوهنوردی، یگان حفاظت منابع طبیعی و جوامع محلی، عملیات پیشگیرانه و حفاظتی را با استفاده از تجهیزات انفرادی و رعایت اصول ایمنی انجام میدهند تا از بازگشت آتش و تهدید پوشش جنگلی و زیستگاههای ارزشمند جلوگیری شود.
او با بیان اینکه تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از گسترش حریق و حفاظت از عرصههای جنگلی منطقه دارد، ادامه داد: استمرار حضور میدانی تا اطمینان کامل از اطفای کامل آتش و پاکسازی کندهها، از اولویتهای اصلی اداره حفاظت محیط زیست است.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران افزود: پایش مستمر و حضور نیروهای عملیاتی در منطقه تا حصول اطمینان کامل از کنترل حریق ادامه خواهد داشت و تمامی اقدامات با هدف حفظ پوشش جنگلی و جلوگیری از خسارت به زیستگاههای ارزشمند استان انجام میشود.