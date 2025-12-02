فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دستگیری ۶ نفر عامل تیراندازی غیر مجاز و کشف ۱۱ قبضه سلاح و مهمات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی وقوع چند فقره تیراندازی غیر مجاز در سطح شهرستان موضوع شناسایی عامل یا عاملان تیراندازی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با همکاری یگان‌های انتظامی و کار اطلاعاتی و تحقیقاتی ۶ نفر از عاملان تیراندازی‌های غیر مجاز را در سطح شهرستان شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آبادان با بیان اینکه از مخفیگاه متهمان ۱۱ قبضه سلاح؛ شامل ۴ قبضه جنگی و ۷ قبضه شکاری همراه با ۳۶۳۸ عدد فشنگ جنگی کلاش کشف و ضبط شد، گفت: متهمان در بازجویی پلیسی به ۴ فقره تیراندازی درب منازل و یک فقره در مراسمات معترف شدند.

این مقام انتظامی ضمن معرفی متهمان به دادسرا خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که به هر نحو مخل نظم و امنیت شهروندان باشند بدون اغماض برخورد قاطع قانونی خواهد کرد.