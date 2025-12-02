پخش زنده
بر اساس اعلام اداره هواشناسی مهاباد: از سهشنبه ۱۱ آذر، روند کاهش دما در سراسر استان آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر این اساس و بر پایه آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، امروز سه شنبه یازده آذر با عبور امواج تراز میانی جو، ناپایداریهایی در استان رخ میدهد که نتیجه آن بارشهای پراکنده برف و باران بهویژه در مناطق شمالی خواهد بود.
همچنین وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات، بهخصوص در نیمه جنوبی استان پیش بینی شده موضوعی که میتواند به کاهش غلظت آلایندهها و بهبود کیفیت هوا در شهرهای بزرگ کمک کند.