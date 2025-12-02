به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست مشترک فرمانداران سراسر استان با بیان اینکه حضور مقامات ملی در سطح استان فرصتی خوب برای حل مشکلات مردم است گفت: سفر شخصیت‌های ملی، فرصت مغتنمی برای حل مشکلات مردم و چالش‌های شهرستان‌ها و تامین اعتبار طرح‌ها در راستای توسعه استان است.

وی با تاکید بر حضور مستمر فرمانداران و بخشداران در بین مردم یادآور شد: گشاده‌رویی و حسن خلق، برخورداری از ویژگی‌های اخلاقی و انسانی که در منشور حکمرانی دولت وفاق ملی مورد تأکید است، در اولویت است.

زارع همچنین با اشاره به مناسبت‌ها و رویداد‌های مهمی مانند دهه مبارک فجر و انتخابات پیش‌روی اظهار داشت: زمینه سازی برای مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی باید در اولویت باشد.

وی افزود: انتخابات شورا‌های اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است و فرمانداران به عنوان روسای هیئت‌های اجرایی با همکاری همه ارکان انتخابات، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها باید برای سلامت، صیانت، امنیت، رقابت و مشارکت آحاد شهروندان در انتخابات برنامه ریزی کنند.