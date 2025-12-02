درخشش هنرمند دورودی در جشنواره بینالمللی «ستاره صحنه» کرمان
«وحید حاجیوند» هنرمند دورودی رتبه برتر بخش کلامی و رأی مردمی جشنواره بینالمللی «ستاره صحنه» کرمان را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، آیین پایانی ششمین دوره جشنواره بینالمللی ستارههای صحنه با حضور مقامات کشوری و استانی در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار و از هنرمندان برگزیده این رویداد تجلیل شد.
ششمین جشنواره بینالمللی ستارههای صحنه با حضور هنرمندانی از ۳۰ استان ایران و ۱۵ کشور جهان در کرمان از روز پنجشنبه ششم آذر آغاز به کار کرد و تا هشتم آذر ادامه داشت.
وحید حاجیوند، هنرمند و خواننده شهرستان دورود، بهعنوان نماینده استان لرستان در جشنواره بینالمللی «ستاره صحنه» کرمان حضور یافت.
وی در رقابت با جمعی از هنرمندان داخلی و شرکتکنندگان کشورهای مختلف، موفق شد در بخش کلامی و همچنین در بخش رأی مردمی، رتبه برتر این رویداد هنری را کسب کند.