به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس بیمارستان امام خمینی ره دهدشت هم با بیان اینکه در این مدت بیش از ۳۰ مورد مبتلا به بیماری آنفلوآنزار در این بیمارستان پذیرش و بستری شده‌اند گفت: با توجه به اینکه شیوع بیماری آنفلوآنزای بیماری ویروسی است و بیشتر در فصل‌های پاییز و زمستان شیوع پیدا می‌کند.

حسین پایمرد با بیان اینکه کودکان خردسال، زنان باردار، افراد سالمند، بیماران دیابتی و همچنین افرادی که پیوند عضو زده‌اند بیشتر در معرض خطر قرار دارند افزود: با توجه به شیوع این بیماری و اینکه در خیلی از موارد افراد مبتلا نیاز به بستری در بیمارستان دارند رعایت اصول بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ضروری است.

پایمرد با توصیه به بیماران مبتلا به بیماری آنفلوانزا اضافه کرد: افراد در صورت داشتن علائمی مثل درد، تب، آبریزش بینی، درد‌های عضلانی یا کم آبی در کودکان حتما به پزشک و بیمارستان مراجعه کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه آمار مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی دهدشت مبتلا به بیماری آنفلوآنزا در شهرستان کهگیلویه و شهرستا‌های همجوار در حال افزایش است شیوع این بیماری در روز‌های آینده شدت بیشتری خواهد داشت و ضروری است مردم این بیماری را جدی بگیرند و برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری بهداشت فردی را رعایت کرده و از ماسک استفاده کنند.

پزشک متخصص داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت هم گفت: در پی شیوع بیماری آنفلوآنزا در ابتدای فصل پاییز شدت این بیماری بالاتر هست و میزان درگیری افراد هم به همین نسبت بالا می‌رود.

دکتر سید غفار شفاهی با بیان اینکه بیماری آنفلوانزایی که امسال در حال گسترش است نسبت به سال قبل متفاوت است افزود: با توجه به جهش ژنتیک ویروس بیماری آنفلوآنزا در هر مرحله شدت بیماری افزایش پیدا می‌کند.

شفاهی با اشاره به اینکه افراد واکسن آنفلوآنزا تزریق کرده‌اند نیز در معرض ابتلا به این بیماری ویروسی هستند اضافه کرد: بدن درد خیلی شدید، گلودرد، تب بالا، افت فشار خون، تهوع، و درگیری ک سیستم گوارشی از علائم ابتلا به بیماری آنفلوآنزاست.

وی با بیان اینکه مرگ میر ناشی از ابتلا به بیماری آنفلوانزا پایین ولی شدت درگیری آن بالاست ادامه داد: مردمن برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری ضمن رعایت بهداشت فردی از حضور در اجتماعات و مکان‌های شلوغ بویژه مراکز درمانی و بیمارستان‌ها خود داری کنند و حتما از ماسک استفاده کنند.

پزشک متخصص داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت با اشاره روش‌های تسکین درد‌های بیماری آنفلوانزا گفت: افراد مبتلا از مواد محرک مانند آب یخ، مواد غذایی تند، ترشیجات و همچنبن مواد غذای گاز دار و پر چرب پرهیز کرده و آب ولرم، شیر گرم و تغذیه مناسب استفاده کنند.

