به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان صداوسیما «ایران جان» را یک رویداد ملی با برکت دانست که هرچه پیش می‌رود بالنده‌تر می‌شود و در ادامه تأکید کرد که مقرر شده هر استان ، ۱۰ اولویت اساسی خود را طی هم‌افزایی با نمایندگان استان و دستگاه‌های اجرایی احصا کرده و در دل «ایران جان» به آنها بپردازد.

پیمان جبلی در دیدار و نشستی مشترک با اعضای مجمع نمایندگان استان گلستان که عصر روز دوشنبه، ۱۰ آذرماه در سازمان صداوسیما برگزار شد، ضمن تأکید بر اهمیت همراهی رسانه ملی و مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: لزوم همراهی رسانه ملی با نمایندگان مجلس یک شعار نیست، بلکه اقدامی ثمربخش است که ما همواره به آن عمل کرده و برکاتش را مشاهده کرده‌ایم.

وی افزود: رسانه ملی و نمایندگان مجلس حلقه وصل مردم و حاکمیت هستند و باید علاوه بر امید افزایی و گزارش خدمات نظام به مردم در مقابل آنان و مطالبات مردم پاسخگو باشند.

رئیس رسانه ملی به مسئولیت‌های خطیر نمایندگان مجلس در نمایندگی از ملت ایران نیز اشاره کرد و ضمن ارج نهادن به تلاش‌های مستمر آنان در بهبود اوضاع مردم در گوشه‌وکنار کشور، به رویداد ملی «ایران جان» توجه داد و افزود: برگزاری این رویداد هرچند گامی کوچک در مسیر توسعه و دیده شدن ظرفیت‌ها و فرهنگ‌های ملت حتی در دورترین و کوچک‌ترین نقاط ایران است، اما حرکت با برکتی است که هرچه پیش می‌رود بالنده‌تر می‌شود.

جبلی با اشاره به اینکه رسانه ملی همکاری در ایران جان را به همه نهاد‌های ملی و استانی پیشنهاد داده است گفت: از مسئولان و نمایندگان استانی میخواهیم در ایران جان در کنار پرداختن به جاذبه‌های طبیعی و گردشگری و معرفی ظرفیت‌های منطقه‌ای ، از این فرصت طلایی برای طرح مسائل و چالش‌ها و مطالبات مردم استفاده کنند.

وی افزود: بر این اساس مقرر شده در هر استان اولویت‌های اساسی مسائل استان با همفکری با نمایندگان استان و دستگاه‌های اجرایی احصا و در دل «ایران جان» به آنها پرداخته شود و این موارد در سطح کلان از آنتن شبکه‌های سراسری مطرح شود.

ما به‌واسطه «ایران جان» راهی را گشوده‌ایم که امید می‌رود متوقف نشده و از رهگذر آن به بهبود و توسعه در برخی امور دست یابیم.

در این نشست نمایندگان مردم استان گلستان در شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

عبدالغفور امان‌زاده، نماینده گرگان و آق قلا گفت : امروز دیدن ساختمان شیشه‌ای به ما نشان داد که دنیا و دشمن اهمیت سازمان صداوسیما را شناخته است.

امیدوارم از قابلیت‌های این سازمان برای ارتقای بهره‌وری استان گلستان در ایام رویداد «ایران جان» استفاده شود.

رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی آباد کتول نیز گفت: متأسفانه در این سال‌ها صدای مظلومیت استان ما به گوش همه نرسیده است.

استان گلستان قطب کشت پنبه است، اما به آن بی‌توجهی شده، چنانچه حتی یک هلدینگ هم در این استان نداریم.

در حوزه کشا‌ورزی و گردشگری ظرفیت‌های بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار وجود دارد که شایسته است در قالب این رویداد مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

جمشید قائم‌مقام، نماینده رامیان و آزادشهر نیز با بیان اینکه گلستان اقلیمی چهارفصل است که از محصولات طبیعی و تمدن آن تا تعداد شهدایش نشان می‌دهد که تا چه اندازه خدمت‌گذار ایران بوده است، گفت: با بهبود زیرساخت‌ها امکان ارائه خدمات گسترده‌تر و توسعه قابل‌توجه‌تر فراهم می‌شود.

سیدنجیب حسینی، نماینده مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه نیز تأکید کرد: «ایران جان» اقدامی جهادی است. زمانی آرزوی هر فرد در شهرستان و به‌خصوص روستا‌های کوچک بود که خودش و خطه‌اش را در قاب تلویزیون ببیند که به‌واسطه «ایران جان» این آرزو محقق شد. در خواست من این است که سریالی از استان گلستان، مفاخر، طبیعت، میراث فرهنگی و گردشگری آن ساخته شود که ماندگار و نشانی برای جذب مردم به این جغرافیا و استان باشد.

همچنین در ادامه رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان و آق قلا گفت: در دولت شهید رئیسی طرح‌های بزرگی همچون نیروگاه علی‌آباد کلنگ خورد که تاکنون بی‌سرانجام مانده است.

از رسانه ملی می‌خواهم در قالب این رویداد ملی چنین مصوباتی را مورد توجه قرار داده و در عملیاتی شدن آن یاری‌رسان باشد.

عبدالحکیم آق‌ارکاکلی، نماینده گنبد کاووس هم ضمن قدردانی از عملکرد خوب صداوسیما در خلال جنگ ۱۲روزه، گفت: امیدوارم وضعیت استان ما گلستان به‌واسطه رویداد «ایران جان» بهبود یابد.

عبدالجلال ایری، نماینده کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان نیز تصریح کرد: به‌عنوان نماینده مجلس تلاش می‌کنیم در حوزه‌های انتخاباتی خودمان خواست‌ها و مطالبات مردم را منعکس کنیم. پیشنهاد می‌کنم برنامه‌هایی زنده در رویداد «ایران جان» ترتیب داده شده و با طرح مطالبات از مسئولان بخواهند پاسخگوی مشکلات باشند.

رسول شکری‌نیا، مدیر کل صداوسیمای استان گلستان نیز با اشاره به شعار محوری «ایران جان» در استان گلستان بیان کرد: شعار «گلستان نگارستان ایران، سرزمین برادری» را به‌عنوان شعار این رویداد برگزیده شده است.

وی ادامه داد: اهدافی عملیاتی برای این‌رویداد در نظر گرفته شده که کسب رضایت ۸۰ درصدی مردم از رویداد ایران جان مهم‌ترینِ این اهداف است.

از سوی دیگر مخاطبان ملی و برون‌مرزی را هم در نظر داریم که برای هردوی اینها رشد آگاهی از تاریخ، فرهنگ و تمدن گلستان از سویی و افزایش میل به سرمایه‌گذاری را از سوی دیگر تعریف کرده‌ایم.

شکری‌نیا تأکید کرد: برجسته‌سازی هویت دینی و انقلابی مردم گلستان در تاریخ انقلاب اسلامی؛ وحدت اقوام و مذاهب؛ معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری؛ طرح، پیگیری و مطالبه حل کلان مسئله‌های استان ازجمله مهم‌ترین نقاط تمرکز عملیاتی ما برای رویداد «ایران جان» در استان گلستان است.

در این جلسه، مهدی مجتهد، قائم‌مقام اجرایی رئیس سازمان، علیرضا کیخا، معاون امور استان‌ها و هادی شریف‌زاده، مدیرکل امور مجلس رسانه ملی نیز حضور داشتند.