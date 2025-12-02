پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: مدارس و دانشگاههای استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه (۱۱ و ۱۲ آذر) تعطیل شد و فعالیتهای آموزشی غیرحضوری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از استانداری اردبیل، علیرضا علیپور روز دوشنبه اظهار کرد: بر اساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه مدیریت بحران در خصوص مقابله با شیوع بیماری آنفلوانزای فصلی، مقرر شد همه مدارس و دانشگاهها و همچنین تمام آموزشگاههای خصوصی و کلاسهای فوقالعاده در استان طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه تعطیل و آموزشها بهصورت غیرحضوری برگزار شود.
وی ادامه داد: همچنین قرار شد جلسات در همه ادارات استان اردبیل باید بهصورت محدود و با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی برگزار شود.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هم گفت: هنوز وارد اوج شیوع آنفلوآنزا در استان اردبیل نشدیم و شرایط عادی است، اما با توجه به وضعیت سایر نقاط کشور پیشبینی میشود که در صورت بیتوجهی مردم به شیوهنامههای بهداشتی، در استان نیز با توجه به سرمای هوا شاهد آن و سایر بیماریهای تنفسی باشیم.
دکتر حسین شریفی افزود: برای آمادگی هرچه بیشتر هفته گذشته کمیته دانشگاهی بیماریهای حاد تنفسی تشکیل شد و معاونتهای بهداشت، درمان و آموزش در آمادهباش هستند که به صورت ویژه نشستهای تخصصی را برگزار و شرایط را بررسی میکنند تا مشکلی از نظر پذیرش و دارو نداشته باشیم.