به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان دلفان به عملکرد این اداره در ۸ ماهه ابتدای سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای ایمن سازی محور‌های مواصلاتی، عملیات نصب ۳۸۱ قطعه نیوجرسی درمحور‌های این شهرستان انجام شده است.

سعید فلاحی ادامه داد: خط کشی ۱۸۱ کیلومترنصب ۱۰۳۲عدد تابلو، به‌روزرسانی و ساماندهی تابلو و علائم ایمنی آسیب‌دیده به تعداد ۳۰۰ عدد، نصب ۴۸ عدد بشکه ایمنی، نصب ۱۱۲۵ عدد آشکار ساز گاردریل، نصب ۸۱۰عدد آشکار ساز نیوجرسی، نصب ۱۰۰۵عدد چشم گربه‌ای، ایجاد ۶۹عدد سرعتکاه آسفالته به طول ۴۱۰متر و۲۸۵عدد سرعتکاه پلاستیکی درمحور‌های اصلی و فرعی از دیگر اقدامات انجام شده می‌باشد.

فلاحی به عملکرد این اداره در حوزه راهداری اشاره کرد و افزود: ۲۸کیلومتر روکش آسفالت راه‌های اصلی (نورآباد - خرم اباد)، ومحور کمربندی و۱۰ کیلومتر روکش راه روستایی تنگ پری وچم کریم ولکه گیری ۵۹۵ تن آسفالت سرد وگرم در محور‌های اصلی وروستایی از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه راهداری میباشد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان دلفان اضافه کرد: پاکسازی قنو وبستر راه از سیلاب راه‌های روستایی به طول ۲۳۰ کیلومتر، پاکسازی قنو‌های محور اصلی به طول ۷۷۰کیلومتر، علف زنی وپاکسازی حریم راه به طول ۲۴۷ کیلومتر، رفع افتادگی شانه راه ۳۷۰۰متر مکعب، تیغه زنی تسطیح ورگلاژ محور‌های روستایی اتیوند جنوبی وکاکاوندومیربگ ۲۶۵ کیلومتر، ریزش برداری ۵۲۰۰ متر مکعب، پرکردن دستک‌های پل نظر اباد میربگ وقمش وجواد آباد اتیوند ۲۳۰۰ متر مکعب، ایجاد هره خاکی به طول ۳۵۰۰ متر، در محور‌های اصلی وفرعی، راهشکافی ۴کیلومتر، تنقیه ۶۵دهنه پل وپاکسازی ۴۰۰متر مکعب نخاله از حاشه نیوجرسی وسطح راه، وتعریض شانه راه محور نهاوند وفیروز اباد به طول ۲۲کیلومتروهمچنین شانه سازی وحذف پیچ دوراهی زالی به بخش میربگ به طول ۱کیلومتر و پاکسازی لاشه ۸۵مورد، اخطار به متجاوزان حریم راه ۷۱مورد، و ۱۰مورد تخریب وجمع اوری نهال از دیگر اقدامات شاخص در حوزه ایمنی و حریم می‌باشد.

وی به عملکرد این اداره در حوزه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: در ۸ماهه نخست سال ۱۹ مورد بازدید از شرکت‌های حمل کالا،۲۳ مورد بازدید از شرکت‌های حمل مسافر، گشت کنترل در وازه‌ای ناوگان باری ۸۹مورد، ومسافری ۳۵ موردوهمچنین کسب رتبه سوم در حوزه حمل کالا اشاره کرد.