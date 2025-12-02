پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا آرام و شرایط برای ترددهای دریایی مساعد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور افزود: امروز افزایش و گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران در مناطق دریایی و پارهای نقاط استان پیش بینی میشود.
او افزود: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با گذر ابر گاهی وزش باد پیشبینی میشود و وقوع رگبار پراکنده باران در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
سی سی پور گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا شنبه ۱۵ آذر ماه در استان پیش بینی میشود.
او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت افزایش دمای کمینه و رطوبت نسبی هوا پیش بینی میشود.