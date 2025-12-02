هوای کهگیلویه، گچساران و بهمئی در شرایط ناسالم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی نسب، مدیرکل حفاطت محیط زیست استان با اشاره به اینکه غلظت غبار محلی در هوای شهرستان کهگیلویه با شاخص کیفیت هوا به ۱۲۴ میکروگرم بر مترمکعب رسیده گفت: این عدد یعنی وضعیت هوا در این شهرستان در محدوده "ناسالم برای گروه‌های حساس"قرار گرفته است .

دیانتی نسب افزود: این غبار در بهمئی به ۲۰۵ میکروگرم بر مترمکعب افزایش یافته و وضعیت "بسیار ناسالم" را در این شهرستان نشان می‌دهد که این سطح برای تمامی گروه‌های سنی خطرناک است.

وی ادامه داد: در گچساران شاخص، ۱۵۲ میکروگرم بر مترمکعب را نشان می دهد و این عدد وضعیت هوا در این شهرستان را در شرایط "ناسالم" قرار داده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تأکید کرد: در شرایط کنونی، کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های قلبی-تنفسی باید از هرگونه فعالیت در فضای باز خودداری کنند و سایر شهروندان نیز باید تردد غیرضروری را محدود کرده و در صورت خروج از منزل از ماسک‌های مناسب استفاده کنند.

دیانتی نسب به پایش مستمر ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا که به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند گفت: ایستگاه های سنجش آلودگی محیط زیست به صورت برخط فعال هستند و در صورت تغییر شاخص، اطلاع‌رسانی فوری انجام خواهد شد.