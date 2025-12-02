صدور هشدار زرد هواشناسی برای مناطق شمالی فارس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای مناطق شمالی این استان برای روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه خبر داد.
قاسم حسینی با اعلام این خبر گفت: طبق نقشههای هواشناسی در روز چهارشنبه، ۱۲ آذر یک سامانه بارشی در مناطق شمالی استان فارس به ویژه شهرستانهای اقلید و آباده فعالیت خواهد کرد.
وی افزود: این سامانه بارشی تنها در روز چهارشنبه، ۱۲ آذر فعالیت خواهد کرد و موجب وقوع رگبارهای پراکنده باران، احتمال بارش برف در ارتفاعات و گردنههای کوهستانی و همچنین افزایش سرعت وزش باد در برخی نقاط خواهد شد.
حسینی نسبت به لغزندگی جادهها و برخورد صاعقه در هنگام فعالیت سامانه مذکور هشدار داد و گفت: به دلیل این شرایط جوی، رانندگان در ترددهای جادهای احتیاط بیشتری داشته باشند و از توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی فارس همچنین توصیه کرد: کشاورزان در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی مذکور، نسبت به تسریع در برداشت محصولات اقدام کنند.