همایش بزرگ شکوه ایثار با محوریت تکریم مادران و همسران معظم شهدا، در آستانه مبارکه امامزادگان دوخاتون شهرکرد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: این همایش به‌عنوان برنامه مرکزی استان برگزار می‌شود و تمامی شهرستان‌ها در آن حضور خواهند داشت؛ تنها شهرستان‌های لردگان و بروجن به‌صورت جداگانه مراسم مشابهی را برگزار می‌کنند.

صابر خسروی افزود: این گردهمایی برای تکریم صبر، ایثار و مجاهدت مادران و همسران شهداست که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان استان همراه خواهد بود.

وی گفت: این همایش با اجرای برنامه‌های فرهنگی، سخنرانی و تجلیل از خانواده‌های شهدا، یاد و خاطره بانوی بزرگوار حضرت‌ام‌البنین (س) را گرامی می‌دارد و فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهیدان خواهد بود.