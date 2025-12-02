گرانی خودروهای مونتاژی و هشدار به بازنگری در تعرفهها
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعرفه خودروهای وارداتی به گونهای تعیین شده که خودروسازان مونتاژی هم به تولید خود ادامه دهند، اما درصورت افزایش قیمتها، امکان بازنگری مجدد تعرفهها وجود دارد.
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
درباره گلایهها نسبت به قیمت خودروهای مونتاژی، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک را اصلیترین دلیل رشد قیمتها دانست و گفت: در برخی محاسبات، افزایش نرخ ارز وارداتی نسبت به سال گذشته دیده نمیشود.
وی ادامه داد: سال گذشته گمرک با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه میشد اما امسال این عدد به ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسیده است. دولت با لحاظ این تغییرات، ضرایب جدید واردات خودرو را تعیین کرده تا هم قیمتگذاری واقعبینانه باشد و هم تولید خودروهای مونتاژی ادامه پیدا کند.
وزیر صمت گفت: تعرفهها نیز طبق روال در سازمان توسعه تجارت بررسی و سپس به هیئت دولت ارسال و ابلاغ میشود. در صورت نیاز، امکان بازنگری مجدد تعرفهها نیز وجود دارد.
براساس پیگیریها و تحقیق میدانی امیر نوایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمتگذاری مبهم و صورتهای مالی غیرشفاف باعث شده خودروهای مونتاژی با بهایی تا دو برابر هزینه واقعی فروخته شوند و مصرفکننده سنگینترین بار این اختلاف را بپردازد.