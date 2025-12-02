به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در نشست سراسری استانداران با حضور نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر کشورمان در چین، به تشریح ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی، مرز، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر استان پرداخت و گفت: شرایط برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در خراسان جنوبی مهیاست.

هاشمی افزود: بیشترین تعداد پروژه‌های فعال، مبلغ سرمایه‌گذاری و اشتغال خارجی در خراسان جنوبی را اتباع کشور چین به خود اختصاص داده‌اند.



وی گفت: سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سوی سرمایه‌گذاران کشور چین در زمینه انرژی خورشیدی و معدن است.

استاندار خراسان جنوبی تعداد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی اتباع کشور چین را ۱۳ مورد عنوان کرد و گفت: از این تعداد، ۶ مورد در دولت چهاردهم انجام شده است.

هاشمی افزود: سرمایه‌گذاران کشور چین با ۲۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری، زمینه اشتغال ۴ هزار و ۴۲۷ نفر را در استان فراهم آورده‌اند.



وی گفت: از این تعداد، هزار و ۵۳۷ نفر به صورت مستقیم و ۲ هزار و ۸۹۰ نفر نیز به صورت غیر مستقیم، مشغول به کار شده‌اند.

استاندار درخصوص وضعیت فعالیت سرمایه‌گذاران کشور چین در استان در یک سال گذشته افزود: ۶ طرح اقتصادی که در دولت چهاردهم توسط سرمایه‌گذاران کشور چین به بهره‌برداری رسیده، بیش از ۸۵ هزار دلار سرمایه گذاری به همراه داشته است.



هاشمی با بیان اینکه این حجم سرمایه گذاری ۷۱۵ نفر اشتغال مستقیم به همراه داشته است گفت: سه طرح تولید دوده صنعتی در قاین، نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی در نهبندان و نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی در خضری دشت‌بیاض نیز در حال پیگیری است و به زودی توسط سرمایه‌گذاران کشور چین عملیاتی می‌شود.



وی گفت: قریب به ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط اتباع کشور چین در خراسان جنوبی در دولت چهاردهم رقم خورده است.

استاندار افزود: سهم ۴۶ درصدی اشتغال ایجاد شده توسط اتباع چین مربوط به همین پروژه‌های دولت چهاردهم است.