به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره ثبت احوال بویین میاندشت گفت: پایگاه اطلاعات خانوار موسوم به سامانه اطلاعات سببی و نسبی در شهرستان بویین میاندشت با موفقیت به پایان رسید و شماره ملی تمام متولدان هر خانوار به یکدیگر مرتبط شدند.

خانم فضه زمانی افزود: با ایجاد این پایگاه علاوه بر ایجاد شجره نامه ایرانیان و تسهیل درشناسایی و احراز هویت، خدمات مطلوب تری همچون انحصار وراثت، یارانه، صدور شناسنامه نوزادان بدون مراجعه حضوری، درخواست تغییر نشانی، انتخاب نام برای نوزاد و تغییر نام و نام خانوادگی به مردم شهرستان ارائه می‌شود.