واردات بیش از ۴۱۶ هزار تخم چشم زده ماهی قزل آلا به بروجرد
رئیس اداره شیلات بروجرد گفت: ۴۱۶ هزار و ۶۶۷ قطعه تخم چشم زده ماهی قزل آلا از کشور اسپانیا وارد بروجرد شده که پس از رسیدن به وزن بازاری قابلیت عرضه پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس اداره شیلات بروجرد گفت: تیم کارشناسی شیلات شهرستان به همراه مسوول فنی مجموعه در مجتمع پرورش ماهی حضور یافته و عملیات فک پلمب، شمارش، بررسی سلامت جعبهها، ارزیابی ظاهری تخمها، کنترل کیفیت و ثبت مستندات را بهطور کامل انجام دادند.
غلامحسین اکبری افزود: تخمها در پنج جعبه بستهبندی شده و میانگین تعداد ۱۳ عدد در هر گرم برای این محموله ثبت شده که وضعیت ظاهری تخمها مطلوب و میزان تلفات اولیه (سفیدشدگی) در حد استاندارد گزارش شده است.
رئیس اداره شیلات بروجرد بیان کرد: اکنون سه مرکز فعال تفریخ در شهرستان مشغول به فعالیت است و در مراکز تفریخ، تخم چشمزده پس از طی دوره انکوباسیون و مرحله لاروی، به بچهماهی تبدیل شده و در سطح شهرستان، استان و سایر استانها توزیع میشود.
اکبری با اشاره به اینکه ظرفیت سالانه این مراکز حدود ۲۰ میلیون قطعه بچهماهی است، اضافه کرد: همچنین سه مرکز تفریخ جدید در دست احداث بوده که با بهرهبرداری از آنها، ظرفیت تولید بچهماهی در شهرستان به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: ورود محمولههای جدید تخم چشمزده و توسعه مراکز تفریخ، نقش مهمی در حمایت از زنجیره تولید، افزایش بهرهوری و تقویت صنعت شیلات در شهرستان بروجرد دارد.
شایان ذکر است: بروجرد با ۴۷ مزرعه فعال پرورش ماهی، سالانه سه هزار و ۲۰۰ تن ماهی سردآبی و ۱۰۰ تن خاویاری تولید میکند و برای بیش از ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است.
بروجرد یکی از مراکز پیشرو استان در تولید آبزیان است و اکنون سرانه مصرف ماهی در لرستان هفت تا هشت کیلوگرم است و توسعه زیرساختها، بازار پایدار و جشنوارههای ترویجی میتواند مصرف آبزیان را افزایش دهد.