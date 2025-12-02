رئیس اداره شیلات بروجرد گفت: ۴۱۶ هزار و ۶۶۷ قطعه تخم چشم زده ماهی قزل آلا از کشور اسپانیا وارد بروجرد شده که پس از رسیدن به وزن بازاری قابلیت عرضه پیدا خواهد کرد.

واردات بیش از ۴۱۶ هزار تخم چشم زده ماهی قزل آلا به بروجرد

واردات بیش از ۴۱۶ هزار تخم چشم زده ماهی قزل آلا به بروجرد

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اداره شیلات بروجرد گفت: تیم کارشناسی شیلات شهرستان به همراه مسوول فنی مجموعه در مجتمع پرورش ماهی حضور یافته و عملیات فک پلمب، شمارش، بررسی سلامت جعبه‌ها، ارزیابی ظاهری تخم‌ها، کنترل کیفیت و ثبت مستندات را به‌طور کامل انجام دادند.

غلامحسین اکبری افزود: تخم‌ها در پنج جعبه بسته‌بندی شده و میانگین تعداد ۱۳ عدد در هر گرم برای این محموله ثبت شده که وضعیت ظاهری تخم‌ها مطلوب و میزان تلفات اولیه (سفیدشدگی) در حد استاندارد گزارش شده است.

رئیس اداره شیلات بروجرد بیان کرد: اکنون سه مرکز فعال تفریخ در شهرستان مشغول به فعالیت است و در مراکز تفریخ، تخم چشم‌زده پس از طی دوره انکوباسیون و مرحله لاروی، به بچه‌ماهی تبدیل شده و در سطح شهرستان، استان و سایر استان‌ها توزیع می‌شود.

اکبری با اشاره به اینکه ظرفیت سالانه این مراکز حدود ۲۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی است، اضافه کرد: همچنین سه مرکز تفریخ جدید در دست احداث بوده که با بهره‌برداری از آنها، ظرفیت تولید بچه‌ماهی در شهرستان به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: ورود محموله‌های جدید تخم چشم‌زده و توسعه مراکز تفریخ، نقش مهمی در حمایت از زنجیره تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت صنعت شیلات در شهرستان بروجرد دارد.

شایان ذکر است: بروجرد با ۴۷ مزرعه فعال پرورش ماهی، سالانه سه هزار و ۲۰۰ تن ماهی سردآبی و ۱۰۰ تن خاویاری تولید می‌کند و برای بیش از ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است.

بروجرد یکی از مراکز پیشرو استان در تولید آبزیان است و اکنون سرانه مصرف ماهی در لرستان هفت تا هشت کیلوگرم است و توسعه زیرساخت‌ها، بازار پایدار و جشنواره‌های ترویجی می‌تواند مصرف آبزیان را افزایش دهد.