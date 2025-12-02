پخش زنده
رئیسکل دادگستری گلستان در همایش فصلی مدیران قضایی استان با تأکید بر اجرای سند تحول قضایی، از عملکرد موفق استان در اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حیدر آسیابی در نشست فصلی روسای دادگستریها و دادستانهای سراسر استان گلستان گفت: اگرچه برخی پروندهها به علت ارجاع به هیئتهای کارشناسی، زمان بیشتری میطلبد، اما بهطور میانگین، زمان رسیدگی پروندهها در گلستان کمتر از متوسط کشوری است و این نشاندهنده عملکرد موفق دادگستری استان است.
رئیسکل دادگستری با اشاره به ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت انسانی و ارزشهای انسانی از سوی رئیس قوه قضاییه، تاکید کرد: اجرای این دستورالعمل از اولویتهای اساسی دادگستری گلستان است و همه واحدهای قضایی موظف به رعایت کامل آن هستند.
آسیابی گفت: هدف اصلی این اصلاحیه افزایش رضایتمندی مردم، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای شفافیت و کارآمدی قضایی است و رعایت این اصول در تمام واحدهای قضایی الزامی است.
وی با بیان این که رعایت دقیق حقوق شهروندی یکی از اولویتهای جدی ماست، تأکید کرد: مردم زمانی به دستگاه قضایی مراجعه میکنند که از مسیرهای عادی به حق خود نرسیدهاند، بنابراین نباید با تأخیر، بینظمی یا رفتار نامناسب مواجه شوند.
آسیابی گفت: در ابتدای سال کمبود کادر قضایی داشتیم، اما با پیگیریهایی که صورت گرفت و جذب قضات جدید، بخش قابل توجهی از مشکل کمبود قاضی برطرف شد که این امر علاوه بر سرعت رسیدگی ها، سبب افزایش رضایت مردم و تکریم مراجعان خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان همچنین با اشاره به سه سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان گفت: سفر سوم برای پیگیری مصوبات سفرهای قبلی انجام شد و خوشبختانه تمامی مصوبات دور اول و دوم بهطور کامل اجرا شده است.
آسیابی، هدف از برگزاری همایشهای فصلی را سیاستگذاری و هماهنگی مستمر برای اجرای دقیق برنامهها عنوان کرد و گفت:
این همایشها فرصت مناسبی برای مرور برنامههای پیشرو و رفع چالشهای احتمالی در مسیر اجرای سند تحول است که نتیجه آن افزایش سرعت و کیفیت رسیدگیها و ارتقای رضایت مردم خواهد بود.