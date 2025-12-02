به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حیدر آسیابی در نشست فصلی روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر استان گلستان گفت: اگرچه برخی پرونده‌ها به علت ارجاع به هیئت‌های کارشناسی، زمان بیشتری می‌طلبد، اما به‌طور میانگین، زمان رسیدگی پرونده‌ها در گلستان کمتر از متوسط کشوری است و این نشان‌دهنده عملکرد موفق دادگستری استان است.

رئیس‌کل دادگستری با اشاره به ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت انسانی و ارزش‌های انسانی از سوی رئیس قوه قضاییه، تاکید کرد: اجرای این دستورالعمل از اولویت‌های اساسی دادگستری گلستان است و همه واحد‌های قضایی موظف به رعایت کامل آن هستند.

آسیابی گفت: هدف اصلی این اصلاحیه افزایش رضایتمندی مردم، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای شفافیت و کارآمدی قضایی است و رعایت این اصول در تمام واحد‌های قضایی الزامی است.

وی با بیان این که رعایت دقیق حقوق شهروندی یکی از اولویت‌های جدی ماست، تأکید کرد: مردم زمانی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند که از مسیر‌های عادی به حق خود نرسیده‌اند، بنابراین نباید با تأخیر، بی‌نظمی یا رفتار نامناسب مواجه شوند.

آسیابی گفت: در ابتدای سال کمبود کادر قضایی داشتیم، اما با پیگیری‌هایی که صورت گرفت و جذب قضات جدید، بخش قابل توجهی از مشکل کمبود قاضی برطرف شد که این امر علاوه بر سرعت رسیدگی ها، سبب افزایش رضایت مردم و تکریم مراجعان خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین با اشاره به سه سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان گفت: سفر سوم برای پیگیری مصوبات سفر‌های قبلی انجام شد و خوشبختانه تمامی مصوبات دور اول و دوم به‌طور کامل اجرا شده است.

آسیابی، هدف از برگزاری همایش‌های فصلی را سیاست‌گذاری و هماهنگی مستمر برای اجرای دقیق برنامه‌ها عنوان کرد و گفت:

این همایش‌ها فرصت مناسبی برای مرور برنامه‌های پیش‌رو و رفع چالش‌های احتمالی در مسیر اجرای سند تحول است که نتیجه آن افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی‌ها و ارتقای رضایت مردم خواهد بود.