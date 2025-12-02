پخش زنده
امروز: -
فردا و پس فردا، تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش مراکز آموزش عالی ودانشگاههای استان اصفهان غیر حضوری و کارکنان دستگاههای اجرایی هم در روز چهارشنبه دور کار شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بر اساس گزارش مرکز بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و کاشان و به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا و تداوم شرایط سکون وپایداری جو و آلودگی هوا مقرر شد فردا روز چهار شنبه ۱۲آذر ماه تمامی اداره های دولتی، موسسات عمومی، بانکها و بیمهها به جز مراکز امدادی، درمانی و خدمات رسان و شعب بانکهای کشیک بصورت دورکاری فعالیت کنند.
همچنین تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی در سطح استان نیز تا پایان هفته به صورت غیرحضوری فعالیت کنند.
وی ادامه داد: مهدهای کودک و پیش دبستانیها و مراکز آموزش استثنایی نیز تا پایان هفته در سطح استان تعطیل خواهند بود.
شیشه فروش از عموم جامعه درخواست نمود با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی. کاهش حضور در مراکز تجمع وحلقههای ترافیکی. شست و شوی دست. استفاده از ماسک توسط بیماران و رعایت اصول خود حفاظتی مطابق با شیوه نامههای بهداشت فردی ابلاغی توسط مرکز بهداشت در شرایط آلودگی هوا و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا همکاری کنند.