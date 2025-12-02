ناظر گمرکات خوزستان گفت: در ۸ ماه امسال ۱۳ میلیون و ۶۹۱ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار از گمرکات استان به کشور‌های مورد هدف تجاری صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قره‌بیگی با بیان اینکه کشور عراق یکی از شرکای تجاری مهم استان است، اظهار داشت: ۴ میلیون و ۵۶۷ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۷ میلیون و ۵۳ هزار دلار طی هشت ماه امسال از خوزستان به کشور عراق صادر شد.

وی بیان کرد: طی ۸ ماه امسال ۱۳ میلیون و ۶۹۱ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار از گمرکات استان به کشور‌های مورد هدف تجاری صادر شده و همچنین در مدت یاد شده ۱۲ و میلیون ۶۷۲ هزارتن به ارزش پنج میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار بوده است.

قره بیگی ادامه داد: میزان درآمد گمرکات استان در این مدت زمان ۱۸۹ هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد افزایش یافته است.

ناظر گمرکات خوزستان یکی از مزیت‌های استان در امر تجارت را عضویت در قرارداد کارنه‌تیر دانست و اضافه کرد در ۸ ماهه امسال نیز ۳۰۷ فقره اظهارنامه کارنه‌تیر (ترانزیت بین المللی) به وزن پنج هزار و ۱۹۹ تن در استان صادر شده است.

خوزستان با دارا بودن ۱۳ گمرک فعال، یکی از استان‌های راهبردی کشور در زمینه صادرات و واردات کالا به‌شمار می‌رود.

عمده کشور‌های هدف صادراتی خوزستان شامل عراق، چین، امارات، ترکیه، عمان، هند، افغانستان، کویت و غنا است و بیشترین کالا‌های صادراتی این استان را گاز طبیعی، پروپان، پلی‌اتیلن، پنتان، شمش فولادی، گاز مایع، میلگرد، کود اوره، هیدروکربن و رافینیت تشکیل می‌دهد.