پخش زنده
امروز: -
کیفیت هوا در آبادان و خرمشهر برای گروههای حساس ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کیفیت هوای ۱۵ شهر خوزستان صبح امروز در وضعیت قرمز و نارنجی است.
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۸ شهر دیگر در وضعیت نارنجی است.
شاخص کیفی هوا صبح امروز در شهر سوسنگرد ۱۶۹، اهواز ۱۶۶، هویزه ۱۶۲، کوت عبدالله ۱۵۹، بندر ماهشهر ۱۵۲ و در شهرهای ملاثانی و شوشتر ۱۵۱ AQI ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروههای سنی است.
طی این مدت این شاخص در هوای شهرهای آغاجاری ۱۴۹، بهبهان ۱۴۴، شادگان ۱۳۲، آبادان و خرمشهر ۱۳۰، اندیمشک ۱۲۳، دزفول ۱۰۶ و در شهر باغملک ۱۰۴ AQI ثبت شده که نشان دهنده آلودگی هوا برای گروههای حساس مثل کودکان و بیمان قلبی و ریوی است.