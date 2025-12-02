به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بردسکن گفت: هدف از اجرای این مخزن در مجتمع آبرسانی دهستان درونه بردسکن، تقویت شبکه انتقال، ارتقای ذخیره‌سازی آب و بهبود خدمات‌رسانی در حوزه آب شرب بوده است و نقش چشمگیری در افزایش پایداری تأمین آب شرب ساکنان دهستان درونه و روستا‌های همجوار دارد.

محمد صادقی هزینه اجرای این طرح را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اعتبار این طرح از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی شرکت آب و فاضلاب تأمین و عملیات اجرایی آن توسط سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) انجام شده است.

به گفته وی، لوله‌گذاری، نصب شیرآلات و اجرای خط انتقال آب از چاه تا مخزن نیز با مشارکت شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و مجمع خیرین آبرسان استان انجام شده است.

او همچنین به تکمیل عملیات نصب تأسیسات، ساخت حوضچه‌ها و راه‌اندازی نهایی مخزن اشاره کرد و گفت: این بخش از طرح با استفاده از اعتبارات جاری امور آب و فاضلاب شهرستان عملیاتی شده است.

صادقی طول خط انتقال ساخته شده در این طرح را چهار کیلومتر ذکر کرد و گفت: با ورود این مخزن به مدار بهره‌برداری، حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از مردم منطقه از خدمات پایدار و مطمئن آبرسانی بهره‌مند خواهند شد.