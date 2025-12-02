پخش زنده
شهرستان اسدآباد با اقلیم ویژه و خاکی غنی، میزبان گونههای اصیل موسیر و کانون کشت ۱۰۰ هکتار محصول موسیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس سازمان جهادکشاورزی همدان با بیان اینکه همدان با کشت سیر و موسیر در کشور پیشتاز است و سالانه هزاران تن محصول را راهی بازارهای داخلی و خارجی میکند افزود: محصول موسیر اسدآباد به لحاظ کیفیت و طعم در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است.
رضا بهراملو افزود: استان همدان بار دیگر جایگاه خود را به عنوان قطب تولید محصولات زراعی خانواده سیر در کشور تثبیت کرد و مجموع کشت سیر و موسیر در استان به مرز سه هزار و ۵۰۰ هکتار در سال میرسد که سهم قابل توجهی از تولید ملی را به خود اختصاص میدهد.
او تاکید کرد: شهرستان اسدآباد به عنوان یکی از مراکز مهم کشاورزی استان، کانون کشت گونه ارزشمند موسیر در منطقه است و این کشت منطقهای و بومی، که گاه به صورت تودهای انجام میشود، به دلیل ویژگیهای خاص خاک و اقلیم منطقه، از مرغوبیت بالایی برخوردار است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی همدان تصریح کرد: در مجموع، استان همدان سالانه بیش از ۶۰ هزار تن محصول سیر و موسیر را روانه بازار میکند و بر این اساس، جایگاه اول کشوری در تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.
بهراملو با بیان اینکه استان همدان رتبه اول تولید سیر کشور را دارد، افزود: سیر همدان به لحاظ عطر و طعم بی نظیر و سرشار از فولیک اسید، ویتامین C، کلسیم، آهن، منیزیم، پتاسیم و مقدار کمی روی و ویتامینهای B ۲، B ۱ و B ۳ است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی همدان گفت: سیر همدان با ویژگیهایی نظیر مرغوبیت بالا، طعم، بو و مزه منحصربهفرد شاخصهای تاثیرگذاری دارد که مورد قبول ذائقه مردم در سطح ملی و بین المللی است.