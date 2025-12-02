نشان برکت، قدردانی از جهادگران بینام، اما اثرگذار
نخستین آیین نکوداشت گروههای جهادی و مردمی همکار بنیاد برکت با عنوان نشان برکت، در خراسان شمالی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ آیینی برای قدردانی از خدمترسانانی که بیادعا، بارِ بخش مهمی از مشکلات اجتماعی و زیرساختی را بر دوش کشیدهاند
پویش نشان برکت، حرکتی برای دیدهشدن انسانهایی که دیده نشدن، اما کارهاشون همیشه دیده شده است.
کار جهادی، یک اتفاق مقطعی نیست؛ یک جریان مداوم است. جریانی که با دستهای همین انسانها زنده مانده است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خراسانشمالی گفت: ۴۰۰ گروه جهادی در استان با این نهاد همکاری میکنند و از این ظرفیت برای محرومیتزدایی و توسعه منطقه استفاده میشود.
محمدنبی شکیبایی در آیین تقدیر از گروههای جهادی فعال بنیاد برکت اظهار کرد: حضور پرشور و سازمانیافته گروههای جهادی در روستاها و مناطق محروم، نشاندهنده روحیه ایثار و خدمترسانی جوانان و نیروهای مردمی است.
وی افزود: این گروهها در بخشهای مختلفی همچون ساخت و مرمت مدارس، ایجاد اشتغال خرد، حمایت از کارآفرینان محلی، خدمات درمانی و فرهنگی فعالیت دارند و توانستهاند در سالهای اخیر بخشی از نیازهای اساسی مردم را برطرف کنند.
جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی در مراسم تجلیل از گروههای جهادی، با تأکید بر ضرورت حضور نیروهای مؤمن و انقلابی در عرصههای مختلف اجتماعی، گفت: در مسائل اجتماعی، حضور افرادی که دارای روحیه جهادی هستند، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به مفهوم جهاد در دوران دفاع مقدس افزود: جهاد در هشت سال دفاع مقدس صرفاً یک اقدام نظامی نبود؛ بلکه تبلور ایمان، ایثار و از خودگذشتگی بود.
ایلالی به جهاد اخیر رزمندگان در جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی نیز اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح جبهه مقاومت توانستند ارتش منحوس صهیونیستی و جبهه نظام استکبار را به تسلیم وادار کنند و این نشان میدهد که جهاد در عرصه نظامی همچنان زنده و مؤثر است.
دادستان مرکز استان افزود: جهاد تنها به بعد نظامی محدود نمیشود؛ حتی در مسائل فردی، عبادی و ارتباط انسان با خدا نیز میتوان روحیه جهادی داشت. جهاد، معنایی وسیع و عمیق دارد.
وی با بیان اینکه امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به روحیه جهادی نیازمند است، تأکید کرد:در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی، وجود همین روحیه جهادی بسیار تعیینکننده است و شما جهادگران میتوانید در کنار فعالیتهای خود، کمکهای شایستهای در این زمینه ارائه کنید.
ایلالی افزود: بخش مهمی از مشکلات اجتماعی ریشه در مسائل معیشتی و زیرساختی دارد و تلاش گروههای جهادی میتواند بخشی از این خلأها را جبران کند.