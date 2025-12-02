به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر در آیین افتتاح پانصدمین مدرسه ساخته شده توسط بنیاد قلم چی در استان گفت: افتتاح این مدرسه در شهر دارخوین از توابع شهرستان شادگان نشانه توجه خیران به مناطق کم‌برخوردار و گامی مهم در ارتقای کیفیت آموزشی خوزستان است.

وی بیان کرد: دارخوین منطقه‌ای با پیشینه مهم در دفاع مقدس اکنون با افتتاح این مدرسه ۱۲ کلاسه به کانونی برای آموزش و توسعه تبدیل شده است.

علی فر اظهار داشت: این مدرسه دارای ۱۲ کلاس درس، پنج اتاق اداری، آزمایشگاه، ۲ سالن اجتماعات و یکهزار و ۹۰۵ مترمربع محوطه‌سازی و زمین ورزشی است که حدود ۵۰۰ دانش‌آموز در ۲ نوبت از آن بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به مدرسه ساخته شده در آبادان از سوی این بنیاد، می‌گوید: مدرسه ۹ کلاسه آبادان با زیربنای یکهزار و ۱۷۳ مترمربع در ۲ طبقه، شامل ۹ کلاس درس، کتابخانه، آزمایشگاه، ۶ اتاق اداری و یگهزار و ۴۰۰ مترمربع محوطه‌سازی توسط بنیاد قلم چی افتتاح شد، این پروژه نیز مانند مدرسه دارخوین با مشارکت بنیاد قلم‌چی، شرکت ملی نفت ایران و اداره کل نوسازی مدارس خوزستان اجرا شده و ظرفیت تحصیل ۴۰۰ دانش‌آموز را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این ۲ مدرسه، تعداد مدارس ساخته یا تکمیل‌شده بنیاد قلم‌چی در استان خوزستان به ۱۳۶ مدرسه رسید.

همچنین بر اساس اعلام مسئولان بنیاد، تاکنون ۵۰۰ مدرسه با یکهزار و ۸۷۵ کلاس درس و بیش از ۱۷۷ هزار مترمربع زیربنا در ۲۸ استان کشور احداث یا تکمیل شده و مجموع عمرانی بنیاد قلم‌چی به ۶۷۳ پروژه رسیده است.

کاظم قلم‌چی، واقف و متولی بنیاد قلم‌چی نیز ساخت ۵۰۰ مدرسه، هوشمندسازی بیش از پنج هزار کلاس درس و بورسیه بیش از یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز را از سوی این بنیاد عنوان کرد و با اشاره به تمرکز طرح‌ها در خوزستان افزود: مردم ایران مدیون ایثار و مقاومت مردم خوزستان هستند و همکاری مسئولان نوسازی مدارس استان، زمینه گسترش این طرح‌ها را فراهم کرده است.

همچنین سید مهران علم‌الهدایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان، در این مراسم با اشاره به کمبود فضای آموزشی در مناطق جنوبی استان گفت: مشارکت خیران نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه عدالت آموزشی دارد و مدرسه دارخوین نمونه‌ای ارزشمند از این همراهی است.

طبق اعلام اداره کل نوسازی مدارس خوزستان تا پایان امسال ۸۰۰ کلاس درس در خوزستان ساخته خواهد شد.