طرح توسعه ساختمان دادگستری شهرستان نکا با حضور رئیس کل دادگستری مازندران کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طرح توسعه ساختمان دادگستری شهرستان نکا با حضور رئیس کل دادگستری استان مازندران و جمعی از مسئولان استانی و محلی کلنگزنی شد.
عباس پوریانی در این آیین گفت: پس از سفر رئیس قوه قضاییه به مازندران، موضوع احداث ساختمانهای اداری مناسب در دستور کار قرار گرفت و با عنایت ایشان اعتبار لازم برای توسعه در حوزههای قضایی استان تخصیص یافته است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی نکا گفت: معضلات آسفالت خیابانها و روشنایی معابر که موجب بروز حوادث شده، از سوی دستگاه قضایی استان پیگیری خواهد شد تا حقوق عامه حفظ شود.
وی در مورد جزئیات پروژه افزود: این ساختمان مستقل در محوطه فعلی دادگستری احداث میشود و پس از بهرهبرداری، دو هزار و ۴۷۰ متر مربع به مساحت اداری این شهرستان افزوده خواهد شد.
پوریانی تصریح کرد: اعتبار این پروژه از حساب خاص قوه قضاییه، بودجه عمومی و همچنین ظرفیتهای استانی، شهرستانی و خیرین تأمین میشود.
در این مراسم امام جمعه نکا، معاون مالی و عمرانی دادگستری مازندران، رئیس و دادستان دادگستری نکا، مدیرکل منابع طبیعی استان، فرماندار، شهردار و جمعی از خیرین شهرستان حضور داشتند.