به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه تغییر کاربری غیرمجاز تهدیدی جدی برای امنیت غذایی است اظهار کرد: تغییر کاربری‌های غیرمجاز نه‌تنها اراضی ارزشمند کشاورزی را از بین می‌برد، بلکه پیامد‌های مخربی برای محیط‌زیست و منابع آب دارد.



نامدار صیادی خاطرنشان کرد: هدف ما برخورد قاطع و بازگرداندن این اراضی به چرخه تولید است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین از نقش مهم نظارت‌های میدانی خبر داد و گفت: گشت یگان حفاظت امور اراضی به‌صورت مستمر اراضی را رصد می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی بدون تأخیر انجام می‌شود.



صیادی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون، یک هزار و ۶۲۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان شناسایی شده است افزود: در کنار برخورد قانونی، برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی برای کشاورزان و مالکان اراضی به‌منظور پیشگیری از تخلفات در دستور کار قرار دارد.