اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: هوای استان از امشب بارانی میشود و دمای هوا حداکثر ۱۰ درجه سلسیوس کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با نفوذ سامانه سرد و بارشی از عصر امروز به آسمان گیلان، بارش باران همراه با وزش باد و کاهش ۴ تا ۱۰ درجهای دمای هوا از امشب در استان آغاز میشود و تا پنجشنبه ادامه دارد.
محمد دادرس با بیان اینکه بارش رگباری باران، مه آلودگی هوا و احتمال بارش تگرگ از دیگر پدیدههای جوی در این مدت است، افزود: بارش برف در ارتفاعات بالادست در این مدت پیش بینی شده است.
وی گفت: دریای خزر از عصر امروز تا پنجشنبه برای فعالیتهای دریانوردی و صید در بیشتر ساعات نامناسب است.
دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۰ درصد است.