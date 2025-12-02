مجلس به عنوان قلب تپنده قانون، وظیفه قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت و مسئولان را به عهده دارد.نهادی که با رأی مردم قدرت گرفته و مردم هم از نمایندگان خود، انتظار حل مشکلات جامعه را دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ۱۰ آذر سالروز شهادت آیت الله مدرس در تقویم، روز مجلس نامگذاری شده است.

