پخش زنده
امروز: -
مشترکان گاز مازندران در سال گذشته در پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی در کل کشور رتبه نخست را به خود اختصاص دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران در آیین آغاز دومین طرح پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و رونمایی از پوستر طرح از مازندران گفت: مشترکین گاز مازندران در سال گذشته در پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی در کل کشور رتبه نخست را به خود اختصاص دادند.
وی افزود: از ذخیره هزینه این صرفهجویی، ۸۰ میلیارد تومان جوایز نفیس از جمله بخاریها و پکیجهای با راندمان بالا و بهسازی موتورخانههایی که با هزینه بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان انجام شد، توزیع شده است.
جوادی از اهدای ۱۵۴ ویلچر به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی مازندران از ذخیره مالی انرژی توسط مردم خبر داد.
وی همچنین از ۴۰ میلیون مترمکعب صرفهجویی گاز توسط مازندرانیها خبر داد و گفت: ۲۲۰۰ موتورخانه را عایقکاری کردیم که باعث کاهش ۲۰ تا ۳۵ درصد مصرف هر واحد میشود.
جوادی مصرف بهینه و کاهش اتلاف انرژی و همچنین قرارگرفتن این مشترکین در ردیف کممصرف و معافیت از پرداخت هزینههای بالای تصاعدی و پلکانی را از مهمترین فواید این طرح برشمرد.