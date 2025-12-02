عملیات اتصال شبکه فاضلاب شرق نیشابور به تصفیه خانه، با عبور عرضی از ریل راه‌آهن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان نیشابور گفت: این طرح با هدف ارتقای خدمات بهداشتی دفع فاضلاب برای مشترکین شرق شهر در حال اجرا است.

محمدامین صارمی درباره جزئیات این طرح اظهار کرد: عملیات حفاری و لوله‌گذاری خط اصلی فاضلاب شرق شهر به روش پایپ جکینگ (تکنیک پیشرفته برای نصب لوله‌های زیرزمینی) با قطر هزار میلی‌متر با جنس فولادی و عمق هشت متر به طول ۴۲ متر در مسیر بلوار جمهوری، فرعی جمهوری ۱۶ توسط پیمانکار آب و خاک قدس رضوی در دست انجام است.

او تصریح کرد: پس از تکمیل این طرح و اجرای خط انتقال فاضلاب تا تصفیه‌خانه با سرمایه گذاری شرکت فولاد خراسان، حدود ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت شرق شهر نیشابور از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب بهره‌مند خواهند شد.

صارمی اعلام کرد: طرح عبور عرضی راه آهن دارای اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال است.