ترانه احمدی، رومینا سالک، امیرمحمد سواری و رضا لسانی جواز حضور در جمع هشت نفر برتر مسابقات اینلاین فری استایل (اسپید اسلالوم) قهرمانی جهان را به دست آوردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه روز نخست مسابقات اینلاین فری استایل (اسپید اسلالوم) قهرمانی جهان که به میزبانی سنگاپور در حال برگزاری است، ملی‌پوشان ایران در رده سنی بزرگسالان بخش بانوان و آقایان به رقابت پرداختند.

در بخش بانوان، تیم ایران دارای ۳ نماینده به نام‌های رومینا سالک، ترانه احمدی و مژده شعبانی بود که در مرحله مقدماتی ترانه احمدی و رومینا سالک توانستند با جای گرفتن در رده‌های چهارم و ششم با موفقیت به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کنند. مژده شعبانی هم به رده نهمی دست یافت و از صعود به مرحله یک چهارم پایانی بازماند.

همچنین در بخش آقایان، رضا لسانی، امیرمحمد سواری و سبحان خسروانی در مرحله مقدماتی با قرار گرفتن در رتبه‌های پنجم، ششم و سیزدهم به کار خود پایان دادند.

بدین ترتیب امیرمحمد سواری و رضا لسانی جواز حضور در جمع هشت نفر برتر این مسابقات را به دست آوردند.

در این مرحله ترانه احمدی با لیو چیو از چین تایپه و رومینا سالک با اسووا رومانو از ایتالیا به رقابت خواهند پرداخت تا شانس خود را برای حضور در جمع چهار اسکیت‌سوار پایانی مسابقات امتحان کنند.

همچنین در بخش آقایان، لسانی، سواری برای صعود به مرحله نیمه‌نهایی باید به رقابت با ورزشکارانی از کشور‌های چین و چین تایپه بروند.