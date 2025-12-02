پخش زنده
امروز: -
با هدف ایجاد نظام یکپارچه آدرسدهی و کدگذاری مکانها برای خدمترسانی بهینه طرح جی نف در سیمینه بوکان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف ایجاد نظام یکپارچه آدرسدهی و کدگذاری مکانها برای خدمترسانی بهینه طرح جی نف در سیمینه اغاز شد.
اجرای طرح کدپستی هوشمند، ضمن کاهش هزینهها و زمان خدماترسانی، به توسعه تجارت الکترونیک و افزایش دقت در ارسال مرسولات پستی و خدمات دولتی کمک میکند.
ماموستا ملا عباس احمدی امام جمعه و خشایار صنعتی فرماندار بوکان نیز در جلسه آغاز اجرای این طرح در سیمینه نقش مشارکت دهیاران، شوراهای اسلامی و مردم در جمع آوری اطلاعات در اجرای طرح جی نف را تاثیر گذار عنوان کردند.