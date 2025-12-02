به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این جشنواره که هر سال با هدف تقویت فرهنگ مصرف بهینه آب در میان دانش‌آموزان کلاس اولی برگزار می‌شود، امسال در کالیمانی رنگ و بوی ویژه‌ای داشت؛ چرا که کودکان این روستا هم‌زمان با آموختن نخستین واژه زیبای «آب»، در فضایی شاد و آموزشی با اهمیت این نعمت الهی آشنا شدند.

در این مراسم، برنامه‌های متنوعی به اجرا درآمد که از جمله مهم‌ترین آنها برگزاری مسابقات آموزشی-فرهنگی و پاسخ‌گویی دانش‌آموزان به سؤال‌های مرتبط با نحوه صرفه‌جویی و حفاظت از منابع آبی بود.

در پایان جشنواره نیز به تمامی دانش‌آموزان هدایا و بسته‌های فرهنگی اهدا شد تا شیرینی یادگیری این واژه ماندگار، دوچندان شود.

این رویداد با حضور اعضای شورای روستا، نماینده بخشداری شیرین‌سو، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه، معاون فرمانداری مانه و جمعی از فرهنگیان با همت آبفای استان برگزار شد و مسئولان حاضر ضمن قدردانی از اجرای این طرح، بر نقش آموزش‌های پایه در اصلاح الگوی مصرف آب و اثرگذاری مستقیم آن در آینده جامعه تأکید کردند.