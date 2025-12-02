به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب؛ سخنگوی جنبش حماس تصریح کرد: بیشتر کامیون‌هایی که رژیم اشغالگر اجازه ورودشان را می‌دهد، به بخش‌های تجاری غزه اختصاص دارند و حامل موادی هستند که برای شهروندان ضروری نیست.

وی گفت: پناهگاه‌ها و چادر‌ها برای زندگی انسان مناسب نیست و نمی‌تواند با شرایط سخت زمستان مقابله کند. از این رو نیاز جدی به تغییر ماهیت کمک‌هایی است که اجازه ورود آنها به غزه داده می‌شود به طوری که پاسخگوی نیاز‌های مردم، به ویژه در فصل زمستان باشند.