به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، دوشنبه تأکید کرد «وفاداری مطلق» خود را به مردم ونزوئلا اعلام می‌کند. او این سخنان را در میانه تنش‌های فزاینده با دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بیان کرد.

مادورو در حالی که جمعی از مقامات ارشد ونزوئلا او را احاطه کرده بودند، برای مردمی که مقابل کاخ ریاست‌جمهوری تجمع کرده بودند، سخنرانی کرد. این مراسم پس از آن برگزار شد که دولت ونزوئلا یک راهپیمایی را برای ادای سوگند رهبران جدید محلی حزب حاکم سوسیالیستی پی اس یو وی ترتیب داده بود.

تنش‌ها بین ونزوئلا و آمریکا چندین ماه است که تشدید شده است، از جمله حملات آمریکا به قایق‌های متهم به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب، تهدید‌های مکرر ترامپ برای گسترش عملیات نظامی به خشکی و قرار دادن کارتل د لس سولس – گروهی که دولت ترامپ می‌گوید مادورو نیز شامل آن است – در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی. مادورو هرگونه فعالیت مجرمانه را رد می‌کند.

سیلیا فلورس همسر مادورو و دیوسدادو کابیو وزیر کشور ونزوئلا که کلاه قرمز با عبارت «تردید خیانت است» بر سر داشت، و نیز دیگر مقامات ارشد ونزوئلا مادورو را همراهی می‌کردند.