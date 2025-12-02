پخش زنده
امروز: -
مدیر منطقه دو شهرداری یزد: پروژه هدایت آبهای سطحی خیابان شهدای مریم با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، ابویی افزود: پروژه هدایت آبهای سطحی خیابان شهدای مریم با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و در محدوده تقاطع خیابان خرمشهر تا تقاطع غیرهمسطح حضرت صاحبالزمان (عج) در دستور کار قرار گرفته و هماکنون در مراحل نهایی اجرا قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد این طرح تا پایان آذرماه سال جاری به بهرهبرداری برسد.
ابویی با اشاره به سابقه آبگرفتگی این محدوده در سالهای گذشته، گفت: این نقطه یکی از مهمترین دغدغههای اهالی مریمآباد بود و پس از اجرای عملیات سال گذشته، مشکل آبگرفتگی به طور کامل برطرف شد و تاکنون هیچ شکایتی از سوی شهروندان در این خصوص ثبت نشده است.
وی همچنین از تکمیل بیش از ۸۰ درصد تملک املاک واقع در مسیر آزادسازی بلوار امام محمد باقر (ع) خبر داد و گفت: با بازدید اخیر اعضای کمیسیون عمران شورای شهر و برنامهریزی انجامشده، در صورت تأمین اعتبار، عملیات عمرانی این پروژه نیز بهزودی آغاز خواهد شد.
ابویی در پایان بر استمرار اقدامات عمرانی منطقه و تلاش برای کاهش مشکلات شهروندان تأکید کرد.