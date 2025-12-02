قزوین میزبان بخش پادکست دومین جشنواره بینالمللی «معروف» شد
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در مراسم رونمایی از پوستر دومین جشنواره بینالمللی «معروف» اعلام کرد: استان قزوین میزبان بخش پادکست این دوره از جشنواره خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، حجتالاسلام والمسلمین طاهری، در این مراسم با اشاره به محورهای محتوایی جشنواره گفت: مسئولیتپذیری، مسئولیتهای اجتماعی، کنشگری و کنشگریهای مسئولانه از جمله موضوعاتی است که ما به تولید گفتمان حول آنها میپردازیم.
وی یادآور شد: دبیری این جشنواره را جناب آقای دکتر پاک آئین از هنرمندان و بزرگان عرصه هنری کشور بر عهده دارند.
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به تولیدات هنری و رسانهای در این عرصه نیز اشاره کرد و افزود: در بخش هنر و رسانه، تولیداتی با همکاری صداوسیما برای کودک انجام و در جشنواره فجر پخش شده است. همچنین در برنامه «تجلی اراده ملی» نیز به موضوع امر به معروف پرداخته شد.