به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری، در این مراسم با اشاره به محور‌های محتوایی جشنواره گفت: مسئولیت‌پذیری، مسئولیت‌های اجتماعی، کنشگری و کنشگری‌های مسئولانه از جمله موضوعاتی است که ما به تولید گفتمان حول آنها می‌پردازیم.

وی یادآور شد: دبیری این جشنواره را جناب آقای دکتر پاک آئین از هنرمندان و بزرگان عرصه هنری کشور بر عهده دارند.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به تولیدات هنری و رسانه‌ای در این عرصه نیز اشاره کرد و افزود: در بخش هنر و رسانه، تولیداتی با همکاری صداوسیما برای کودک انجام و در جشنواره فجر پخش شده است. همچنین در برنامه «تجلی اراده ملی» نیز به موضوع امر به معروف پرداخته شد.