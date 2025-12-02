برنامه «دکتر سلام» با موضوع تغذیه در آلودگی هوا، برنامه «مثبت آموزش» با موضوع جریان نوآوری، تربیت و عفاف در هنرستان‌ها و مجموعه مستند «دورتر» از قاب شبکه‌های سیما تماشایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» امروز با حضور دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص تغذیه به نقش تغذیه در کاهش اثرات آلودگی هوا و تقویت سیستم ایمنی می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» امروز میزبان دکتر نوروزی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران است و در این قسمت، توصیه‌های تغذیه‌ای موثر برای روز‌های آلوده و راهکار‌های تقویت ایمنی بدن ارائه می‌شود.

«دکتر سلام» امروز از ساعت ۱۳ با اجرای دکتر شکیبا از شبکه آموزش پخش می‌شود.

برنامه «مثبت آموزش»

برنامه «مثبت آموزش» امروز با محوریت فعالیت‌های پرورشی، توسعه فضا‌های فرهنگی‌هنری و خلاقیت هنرجویان از شبکه آموزش پخش می‌شود.

برنامه «مثبت آموزش» امروز با حضور جمعی از مدیران، هنرآموزان و هنرجویان نخبه هنرستان‌های تهران به موضوعات تربیتی، فرهنگی و نوآوری در هنرستان‌ها می‌پردازد.

در این قسمت مدیر و هنرآموز هنرستان آل‌یاسین، درباره فعالیت‌های پرورشی این هنرستان با محوریت عفاف و حجاب گفت‌و‌گو می‌کند. همچنین حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تازه‌ترین اقدامات کانون شامل افتتاح دو مرکز فرهنگی‌هنری و یک سالن سینما در جزایر تنب بزرگ، سیری و ابوموسی را تشریح می‌کند.

بخش دیگری از برنامه به خلاقیت و نوآوری در هنرستان صنعتی پایگاه انقلاب اختصاص دارد و مهدی عباسی فینی مدیر هنرستان به همراه چند هنرجوی نخبه، دستاورد‌های آموزشی و مهارتی این مجموعه را معرفی می‌کنند.

«مثبت آموزش» سه‌شنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۸ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

مجموعه مستند «دورتر»

مجموعه مستند «دورتر» از سه‌شنبه ۱۱ آذرماه حوالی ساعت ۲۳:۱۵ با روایتی صریح، واقع‌نگار و متفاوت از زندگی اجتماعی در غرب و کشور‌های مختلف جهان روی آنتن می‌رود؛ روایتی که این‌بار نه از پشت شیشه تحلیل‌ها، بلکه از نگاه مردم همان سرزمین‌ها بیان می‌شود.

«دورتر» به تهیه‌کنندگی مهراد نجفی و سردبیری سید محمدمهدی قادری، تلاش دارد عینک تازه‌ای برای فهم واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی غرب به مخاطب بدهد و فاصله میان تصور و حقیقت را با صراحت، اطلاعات دقیق و روایت‌های انسانی پُر کند.

این مجموعه، با بهره‌گیری از مستند‌های خارجی و پخش آنها با زیرنویس فارسی، تماشاگر را مستقیماً در دل واقعیت زندگی مردم قرار می‌دهد؛ جایی که صدا‌ها خودشان سخن می‌گویند.

در هر قسمت از این برنامه، یکی از چالش‌های مهم و بحث‌برانگیز اجتماعی در غرب از زبان شهروندان ، فعالان اجتماعی و کارشناسان همان کشور‌ها به تصویر کشیده می‌شود؛ چالش‌هایی که اغلب در رسانه‌های رسمی کمتر دیده شده‌اند.

موضوعاتی مانند: سقط جنین؛ نگاه مردم، اعتراض‌ها، دوگانگی‌های اخلاقی و سیاسی، و پیامد‌هایی که این تصمیم بر زندگی آنان گذاشته است تک‌فرزندی و بحران جمعیت؛ روایتی از روندی که برخلاف تصور رایج، بسیاری از خانواده‌های غربی در حال مقابله با آن هستند و از بازگشت به خانواده‌های پرجمعیت سخن می‌گویند؛ فرهنگ مصرف الکل؛ از پشت‌پرده‌های اجتماعی تا پیامد‌های فردی، آن‌گونه که خود غربی‌ها روایت می‌کنند؛ سگ‌گردانی قوانین و ضوابط مربوط به آن، و تبعیض نژادی و شکاف مهاجر با شهروند؛ واقعیتی که در برابر دوربین مردم جهان، دیگر قابل پنهان‌سازی نیست و ... از جمله موضوعاتی هستند که در این سلسله مستند‌ها به آنها پرداخته می‌شود.

این برنامه سه‌شنبه شب‌ها حوالی ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو پخش می‌شود و تکرار آن نیز چهارشنبه حوالی ۴:۱۵ بامداد، و ۱۵:۱۵ و پنجشنبه ۱:۴۵ بامداد تقدیم مخاطبان خواهد شد؛ مستند‌هایی که در «دورتر» روایت می‌شوند، حقیقت را از همیشه نزدیک‌تر به تصویر می‌کشند.